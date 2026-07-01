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AGENDA · Carouge GE

DJ KENKYLLA · AFRO CARIBBEAN SOCA DANCEHALL, Chat Noir, Carouge GE

samedi 25 juillet 2026 · Chat Noir · Carouge GE

DJ KENKYLLA · AFRO CARIBBEAN SOCA DANCEHALL, Chat Noir, Carouge GE

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Lieu
Chat Noir
Adresse
Rue VAUTIER 13, 1227 Carouge GE
Ville
1227 Carouge GE
Tarif
GRATUIT

DJ KENKYLLA · AFRO CARIBBEAN SOCA DANCEHALL Samedi 25 juillet, 23h00 Chat Noir

GRATUIT

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-25T23:00:00+02:00 – 2026-07-26T04:30:00+02:00
Fin : 2026-07-25T23:00:00+02:00 – 2026-07-26T04:30:00+02:00

Dj KenKylla, aka Captain Jamaïca, nous vient tout droit de l’île de la Martinique. Passionné de musique, ce dj éclectique sévit aux platines depuis plus de 15 ans !
S’il mixe aujourd’hui dans le Grand Genève, c’est à Paris et à Londres – notamment au célèbre carnaval de Nothing Hill – qu’il a fait ses premières armes. Musiques caribéennes au sens large, Hip hop, Afro, Dancehall, Kizomba…
Kenkylla, c’est la promesse de passer la soirée sous les tropiques !

Chat Noir Rue VAUTIER 13, 1227 Carouge GE Carouge GE 1227 + 41 22 307 10 40 http://www.chatnoir.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musique/chat-noir/
Lieu emblématique des nuits genevoises depuis près de 40 ans et grand spécialiste des « black musics », le Chat Noir propose des soirées clubbing tous les vendredis et samedis. L’entrée est gratuite !

DR

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