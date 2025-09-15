DJ Kore 20 ans Rai’N’B fever Le Dôme Marseille 4e Arrondissement

DJ Kore 20 ans Rai’N’B fever Le Dôme Marseille 4e Arrondissement mardi 3 février 2026.

DJ Kore 20 ans Rai’N’B fever

Mardi 3 février 2026 à partir de 20h. Le Dôme 48 avenue de Saint­-Just Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 40 – 40 – 80 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-03 20:00:00

fin : 2026-02-03

Date(s) :

2026-02-03

Après avoir enflammé l’Olympia, DJ Kore revient en force pour fêter les 20 ans de Raï’N’B Fever en tournée dans toute la France. L’occasion de célébrer ce collectif de légende qui a su mêler les genres, les générations et les continents depuis 2004.

Après avoir enflammé un Olympia complet, DJ Kore revient en force pour fêter les 20 ans de Raï’N’B Fever en tournée dans toute la France. L’occasion de célébrer ce collectif de légende qui a su mêler les genres, les générations et les continents depuis 2004.

Accompagné par ses invités surprises, Kore vous fera revivre les hits intemporels ainsi que les nouveaux tubes de Raï’N’B Fever. .

Le Dôme 48 avenue de Saint­-Just Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

After setting the Olympia on fire, DJ Kore returns in force to celebrate the 20th anniversary of Raï?N?B Fever with a tour of France. A chance to celebrate this legendary collective, which has been blending genres, generations and continents since 2004.

German :

Nachdem er das Olympia in Flammen gesetzt hat, kehrt DJ Kore mit voller Kraft zurück, um das 20-jährige Jubiläum von Raï?N?B Fever auf einer Tournee durch ganz Frankreich zu feiern. Eine Gelegenheit, dieses legendäre Kollektiv zu feiern, das seit 2004 erfolgreich Genres, Generationen und Kontinente miteinander vermischt.

Italiano :

Dopo aver infiammato l’Olympia, DJ Kore torna in forze per celebrare i 20 anni di Raï?N?B Fever con un tour in tutta la Francia. È un’occasione per celebrare questo collettivo leggendario, che dal 2004 mescola generi, generazioni e continenti.

Espanol :

Después de incendiar el Olympia, DJ Kore vuelve con fuerza para celebrar los 20 años de Raï?N?B Fever con una gira por toda Francia. Es la ocasión de celebrar este colectivo legendario, que desde 2004 mezcla géneros, generaciones y continentes.

L’événement DJ Kore 20 ans Rai’N’B fever Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2025-09-15 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille