DJ KRIS · HIP HOP AFRO DANCEHALL, Chat Noir, Carouge GE

Informations pratiques

DJ KRIS · HIP HOP AFRO DANCEHALL Vendredi 28 août, 23h00 Chat Noir

GRATUIT

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-28T23:00:00+02:00 – 2026-08-29T04:30:00+02:00

Fin : 2026-08-28T23:00:00+02:00 – 2026-08-29T04:30:00+02:00

HIP HOP AFRO DANCEHALL

Dj Kris est une figure emblématique des clubs et bars annéciens. Il est résident de La CLIQUE, LA soirée incontournable hip hop de la région.

À l’aise devant tout public, ses sets tracent un itinéraire savoureux ponctué de Hip Hop & R’n’B des années 90′ – 2000′ à nos jours, d’Afrobeat et de Ragga Dancehall.

Festif, percutant, explosif !

Prépare-toi à danser jusqu’au petit matin !

Chat Noir Rue VAUTIER 13, 1227 Carouge GE Carouge GE 1227 + 41 22 307 10 40 http://www.chatnoir.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musique/chat-noir/

Lieu emblématique des nuits genevoises depuis près de 40 ans et grand spécialiste des « black musics », le Chat Noir propose des soirées clubbing tous les vendredis et samedis. L’entrée est gratuite !

DR