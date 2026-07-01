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AGENDA · Carouge GE

DJ KRIS · HIP HOP AFRO DANCEHALL, Chat Noir, Carouge GE

vendredi 28 août 2026 · Chat Noir · Carouge GE

DJ KRIS · HIP HOP AFRO DANCEHALL, Chat Noir, Carouge GE

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Lieu
Chat Noir
Adresse
Rue VAUTIER 13, 1227 Carouge GE
Ville
1227 Carouge GE
Tarif
GRATUIT

DJ KRIS · HIP HOP AFRO DANCEHALL Vendredi 28 août, 23h00 Chat Noir

GRATUIT

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-28T23:00:00+02:00 – 2026-08-29T04:30:00+02:00
Fin : 2026-08-28T23:00:00+02:00 – 2026-08-29T04:30:00+02:00

HIP HOP AFRO DANCEHALL
Dj Kris est une figure emblématique des clubs et bars annéciens. Il est résident de La CLIQUE, LA soirée incontournable hip hop de la région.
À l’aise devant tout public, ses sets tracent un itinéraire savoureux ponctué de Hip Hop & R’n’B des années 90′ – 2000′ à nos jours, d’Afrobeat et de Ragga Dancehall.
Festif, percutant, explosif !
Prépare-toi à danser jusqu’au petit matin !

Chat Noir Rue VAUTIER 13, 1227 Carouge GE Carouge GE 1227 + 41 22 307 10 40 http://www.chatnoir.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musique/chat-noir/
Lieu emblématique des nuits genevoises depuis près de 40 ans et grand spécialiste des « black musics », le Chat Noir propose des soirées clubbing tous les vendredis et samedis. L’entrée est gratuite !

DR

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