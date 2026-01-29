DJ live Lula666 Mediathèque Tempo Vezin-le-Coquet Vendredi 13 février, 19h00 Ille-et-Vilaine

Programmée aux Trans Musicales 2024, militante pour la fête libre, elle navigue entre reggaeton, musiques latines et caribéennes.

Depuis quelques années, la DJ Lula666 s’est fait un nom dans le paysage musical rennais grâce à ses sets aux sonorités latino-américaines et caribéennes, à la croisée des styles reggaeton, shatta, guaracha ou encore neoperreo – un courant du reggaeton ouvert aux minorités de genre. Au-delà de sa casquette de diggeuse de disques et de K7, Lula666 est une artiste engagée : pour elle, la fête est aussi intrinsèquement politique.

Elle prend soin de mettre au cœur de ses sélections des artistes de classe populaire, queer et féministes, avec pour objectif de transformer le dancefloor en véritable espace de représentation et de lâcher-prise.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-13T19:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-13T20:30:00.000+01:00

Mediathèque Tempo 11 Contour de l’église 35132 Vezin-le-Coquet Vezin-le-Coquet 35132 Ille-et-Vilaine



