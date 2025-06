Dj MamaLoba Au Village des Fadas Base de voile de Tholon Martigues 11 juillet 2025 07:00

Bouches-du-Rhône

Dj MamaLoba Au Village des Fadas Vendredi 11 juillet 2025 de 23h à 0h. Base de voile de Tholon 18 boulevard Touret de Vallier Martigues Bouches-du-Rhône

Début : Vendredi 2025-07-11

Dj set latino tropical caribéen. Entre salsa, merengue, bachata,… elle amène le dancefloor vers les sons afro-caribéens. Au Village des Fadas du Monde, à Martigues, en bord d’étang et de pinède, à la Base nautique municipale de Tholon. Gratuit.

Dj MamaLoba nous invite à un voyage sonore dans les saveurs les plus pointues et typiques de la grande diversité musicale latinoaméricaine.

Sa grande spécialité le mélange entre le traditionnel et l’urbain, l’ancien et le nouveau. Son genre: le latino-tropical caribéen.

Elle produit et anime depuis 2022, une émission hebdomadaire de radio sur Radio Galère: Que Viva la música! qui met en avant les artistes de la scène locale, nationale et internationale.

Elle a toujours été passionnée par la danse.

Depuis 20 ans, elle danse la salsa, et commence à développer en 2023 un concept d’atelier de sensibilisation rythmique et corporelle à la Salsa. C’est Salsa sans frontière.

Depuis la création de l’association Divas Prod (2025), elle a commencé à mettre en place des ateliers djing à destination de femmes, afin d’inciter à l’empouvoirement par la musique.



Dj MamaLoba est née à la confluence de différentes cultures. Dans son Paris natal, forte de ses origines multiples, elle a évolué dans la culture de la rue, du hiphop, du r’nb et des rythmes africains. Elle a ensuite vécu plus de dix ans en Amérique Latine, en particulier à Caracas au Venezuela où a crû sa passion pour les musiques afrolatines, au premier titre la Salsa.

Elle vit aujourd’hui à Marseille, son nouveau port d’accueil.

Dj MamaLoba devient dj en meute, avec Las Divasdel Perreo qu’elle fonde avec deux autres djs femmes en 2021 à Marseille. Son nom est larencontre entre la chanson éponyme “Mama lova”d’Oxmo Puccino et son identité de mère-louvelatinisée. Véritable Louve-garou aux commandes dessonorités latines traditionnelles et actuelles.



Les Fadas vous accueillent, dans leur Village des Fadas du Monde du 10 au 13 juillet 2025, au cœur de l’été, en d’étang et de pinède, à la Base nautique municipale de Tholon. Un espace festif et populaire musique, théâtre, cuisine, sports, danse, rencontres…

Notre village est ton village ! scandent certain.es… Festifs ! , chantent les un.es… Populaires ! répondent encore d’autres…

Une nouvelle fois, les Fadas du Monde inventent le Village, on y accueillera les propositions de toutes et tous, nos ami.es, nos familles…Le monde, quoi ! … .

Base de voile de Tholon 18 boulevard Touret de Vallier

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 42 31 10

English :

Latino tropical Caribbean DJ set. Salsa, merengue, bachata… she takes the dancefloor to Afro-Caribbean sounds. At the Village des Fadas du Monde, in Martigues, beside the lake and pine forest, at the Base nautique municipale de Tholon. Free admission.

German :

Dj-Set Latino tropisch karibisch. Zwischen Salsa, Merengue, Bachata… bringt sie den Dancefloor zu afro-karibischen Klängen. Im Village des Fadas du Monde, in Martigues, am Ufer eines Teichs und Pinienwaldes, an der städtischen Wassersportbasis von Tholon. Kostenlos.

Italiano :

DJ set latino tropicale caraibico. Salsa, merengue, bachata… porta in pista le sonorità afro-caraibiche. Al Village des Fadas du Monde, a Martigues, in riva al lago e alla pineta, presso la Base nautique municipale di Tholon. Ingresso libero.

Espanol :

DJ set latino-caribeño tropical. Salsa, merengue, bachata… lleva la pista de baile a los sonidos afrocaribeños. En el Village des Fadas du Monde, en Martigues, junto al lago y el pinar, en la Base nautique municipale de Tholon. Entrada gratuita.

