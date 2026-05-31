DJ MATT & PATCH VOICES, Salle du Millénium, Weitbruch
DJ MATT & PATCH VOICES, Salle du Millénium, Weitbruch dimanche 21 juin 2026.
DJ MATT & PATCH VOICES Dimanche 21 juin, 18h00 Salle du Millénium Collectivité européenne d’Alsace
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T18:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00
Fin : 2026-06-21T18:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00
La Fête de la Musique 2026
Dimanche 21 juin 2026 venez fêter la musique au « MILLENIUM » de Weitbruch.
Au programme :
Début à 18h30 avec un concert des « PATCH VOICES »
Suivi par DJ MATT en Mix Live jusqu’à Minuit.
Petite restauration sur place
Événement organisé par la S.E.P et l’association « Patch Voices »
Avec le soutien de la commune de Weitbruch
Salle du Millénium rue strieth Weitbruch 67500 Collectivité européenne d’Alsace Grand Est
La Fête de la Musique 2026
©DJ MATT
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