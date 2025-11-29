DJ MATTONE LEVЯETTE CAFÉ SAINT NAZAIRE Saint-Nazaire

DJ MATTONE Samedi 29 novembre, 21h30 LEVЯETTE CAFÉ SAINT NAZAIRE Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-29T21:30:00 – 2025-11-29T23:59:00

Fin : 2025-11-29T21:30:00 – 2025-11-29T23:59:00

Dj originaire de la région nantaise, Mattone est présent sur les plus gros festivals comme le VandB fest, sur le Vendée globe, le Bal des pompiers de Paris et bien d’autres. Vous pouvez compter sur lui pour vous ambiancer sur les sons d’aujourd’hui comme sur ceux d’hier jusqu’à pas d’heure ;)

LEVЯETTE CAFÉ SAINT NAZAIRE 10 place du Commando, 44600 Saint Nazaire Saint-Nazaire 44600 Ville Port Loire-Atlantique Pays de la Loire

« , « provider_name »: « Instagram »}, « link »: « https://www.instagram.com/djmattone/ »}] Le Levrette Café St-Nazaire est situé dans un lieu unique en son genre, face à l’océan. Il saura vous charmer grâce à sa vue imprenable, les pieds dans le sable. Sa grande terrasse privée est l’endroit parfait pour prendre l’apéro entre copains, en famille ou entre collègues.

De nombreuses animations et soirées à thème chaque mois vous seront proposées par l’équipe de St-Nazaire !

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars DJ Mix