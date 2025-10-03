DJ Mazykin fait le tour des médiathèques, Assier Assier
Rue de la Pierre Levée Assier Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-10-03 19:00:00
fin : 2025-10-03
2025-10-03
DJ Mazykin a pour habitude d’enflammer le dancefloor avec les sonorités de la musique noire américaine, de la soul au hip-hop. Pour ce set en médiathèques, il proposera quelques séries de morceaux, décortiquera ses enchainements et nous racontera comment il fait ses choix artistiques et quel a été son parcours.
Set de 35mn suivi d’une rencontre puis d’un apéro. .
Rue de la Pierre Levée Assier 46320 Lot Occitanie +33 5 65 10 87 31
English :
DJ Mazykin is used to igniting the dancefloor with the sounds of black American music, from soul to hip-hop
German :
DJ Mazykin hat die Angewohnheit, den Dancefloor mit den Klängen der schwarzen amerikanischen Musik von Soul bis Hip-Hop zu entflammen
Italiano :
DJ Mazykin è abituato a infiammare la pista da ballo con i suoni della musica nera americana, dal soul all’hip-hop
Espanol :
DJ Mazykin está acostumbrado a incendiar las pistas de baile con los sonidos de la música negra estadounidense, desde el soul hasta el hip-hop
L’événement DJ Mazykin fait le tour des médiathèques, Assier Assier a été mis à jour le 2025-08-15 par OT Lacapelle Marival