Dj mix After-Ski au Front de neige Bagnères-de-Bigorre

Début : 2025-12-28 17:00:00
DJ Mix After Ski La Mongie
Dimanche 28 décembre dès 17h
Collaboration entre Guizidudz et Bigòrra Évents.
Deux DJs aux platines pour l’une des animations emblématiques de Bigòrra Évents, au cœur de la station de La Mongie.
After-ski festif mêlant musique, animations et ambiance montagne, pour un moment insolite et convivial à ne pas manquer.
au Front de neige LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie
English :
DJ Mix After Ski ? La Mongie
Sunday, December 28 ? from 5 p.m
Collaboration between Guizidudz and Bigòrra Évents.
Two DJs on the decks for one of Bigòrra Évents? signature events, in the heart of La Mongie resort.
A festive after-ski combining music, entertainment and mountain ambience, for an unusual and convivial moment not to be missed.
L’événement Dj mix After-Ski Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2025-12-17 par Pôle du Tourmalet |CDT65