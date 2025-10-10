DJ Night Huppy

DJ Night Huppy vendredi 10 octobre 2025.

DJ Night

5 Rue des Moulins Huppy Somme

Début : 2025-10-10 20:00:00
2025-10-10

Soirée animée par DJ Ted

Ambiance généraliste

Restauration en salle
5 Rue des Moulins Huppy 80140 Somme Hauts-de-France +33 3 22 24 08 65  lasourcehuppy@gmail.com

English :

Party hosted by DJ Ted

General ambiance

Indoor catering

German :

Abendveranstaltung mit DJ Ted

Allgemeines Ambiente

Verpflegung im Saal

Italiano :

Festa organizzata da DJ Ted

Atmosfera generalista

Catering interno

Espanol :

Fiesta organizada por DJ Ted

Ambiente generalista

Catering interior

L’événement DJ Night Huppy a été mis à jour le 2025-10-03 par OT DE LA BAIE DE SOMME