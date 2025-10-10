DJ Night Huppy
DJ Night Huppy vendredi 10 octobre 2025.
DJ Night
5 Rue des Moulins Huppy Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-10 20:00:00
fin : 2025-10-10
Date(s) :
2025-10-10
Soirée animée par DJ Ted
Ambiance généraliste
Restauration en salle
Soirée animée par DJ Ted
Ambiance généraliste
Restauration en salle .
5 Rue des Moulins Huppy 80140 Somme Hauts-de-France +33 3 22 24 08 65 lasourcehuppy@gmail.com
English :
Party hosted by DJ Ted
General ambiance
Indoor catering
German :
Abendveranstaltung mit DJ Ted
Allgemeines Ambiente
Verpflegung im Saal
Italiano :
Festa organizzata da DJ Ted
Atmosfera generalista
Catering interno
Espanol :
Fiesta organizada por DJ Ted
Ambiente generalista
Catering interior
L’événement DJ Night Huppy a été mis à jour le 2025-10-03 par OT DE LA BAIE DE SOMME