DJ PARTY BAIN DE LLO Llo

DJ PARTY BAIN DE LLO Llo jeudi 31 juillet 2025.

DJ PARTY BAIN DE LLO

Llo Pyrénées-Orientales

Tarif : 25 – 25 – 25

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-07-31 20:30:00

fin : 2025-08-14 23:00:00

Date(s) :

2025-07-31 2025-08-07 2025-08-09 2025-08-14

Cet été, vivez des soirées inoubliables aux Bains de Llo !

Tous les jeudis d’août, profitez de nos bassins extérieurs en nocturne de 20h30 à 23h, dans une ambiance festive animée par un Dj.

Sangria de bienvenue, musique live, eaux thermales et coucher de soleil sur les montagnes… un combo parfait pour se détendre et faire la fête.

.

Llo 66800 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 74 55 info@bains-de-llo.com

English :

Experience unforgettable evenings at the Bains de Llo this summer!

Every Thursday in August, enjoy our outdoor pools at night from 8.30pm to 11pm, in a festive atmosphere hosted by a DJ.

Welcome sangria, live music, thermal waters and a sunset over the mountains? a perfect combo for relaxing and partying.

German :

Erleben Sie diesen Sommer unvergessliche Abende in Les Bains de Llo!

Jeden Donnerstag im August können Sie von 20:30 bis 23:00 Uhr unsere Außenbecken in einer festlichen Atmosphäre genießen, die von einem DJ angeheizt wird.

Sangria zur Begrüßung, Live-Musik, Thermalwasser und ein Sonnenuntergang über den Bergen eine perfekte Kombination zum Entspannen und Feiern.

Italiano :

Quest’estate godetevi serate indimenticabili ai Bains de Llo!

Tutti i giovedì di agosto, dalle 20.30 alle 23.00, godetevi le nostre piscine all’aperto in un’atmosfera festosa con un DJ.

Sangria di benvenuto, musica dal vivo, acque termali e tramonto sulle montagne: una combinazione perfetta per rilassarsi e festeggiare.

Espanol :

¡Disfrute de veladas inolvidables en los Bains de Llo este verano!

Todos los jueves de agosto, disfrute de nuestras piscinas exteriores por la noche, de 20:30 a 23:00, en un ambiente festivo amenizado por un DJ.

Sangría de bienvenida, música en directo, aguas termales y una puesta de sol sobre las montañas… un combo perfecto para relajarse y salir de fiesta.

L’événement DJ PARTY BAIN DE LLO Llo a été mis à jour le 2025-07-21 par OTC PYRENEES CERDAGNE