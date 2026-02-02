DJ Pone x La Petite Méchante #8

146 Rue Édouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-11 19:30:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Et boom ! LE MILIEU revient avec la deuxième édition d’ ONLY SNEAKERS, la Petite Méchante soirée dont tu te souviendras.

Une nuit dédiée à ces objets cultes que sont les baskets comme d’hab, déclare ta plus belle paire, sors ton meilleur outfit et viens montrer ce que tu vaux sur la piste !

Et boom ! LE MILIEU revient avec la deuxième édition d’ ONLY SNEAKERS, la Petite Méchante soirée dont tu te souviendras.

Une nuit dédiée à ces objets cultes que sont les baskets comme d’hab, déclare ta plus belle paire, sors ton meilleur outfit et viens montrer ce que tu vaux sur la piste !

Pour cette édition, on a l’immense plaisir d’accueillir un navigateur du groove hors catégorie DJ PONE. Figure majeure du turntablism français, cofondateur de Birdy Nam Nam, architecte sonore passé par Double H, NTM, Svinkels, Triptik, Scred Connexion, Casseurs Flowters… Un artiste en perpétuel mouvement depuis plus de trois décennies. Sur scène, DJ PONE est une véritable déflagration sets entre hip-hop et électro, routines d’anthologie, versions retravaillées… Une énergie brute, 20 .

146 Rue Édouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

And boom! LE MILIEU returns with the second edition of ONLY SNEAKERS, the Little Naughty Party to Remember.

A night dedicated to those cult objects that are sneakers: as usual, declare your best pair, put on your best outfit and come and show what you’re made of on the runway!

L’événement DJ Pone x La Petite Méchante #8 Tours a été mis à jour le 2026-02-02 par ADT 37