DJ PREMIER x THE ALCHEMIST – Le Bataclan Paris

DJ PREMIER x THE ALCHEMIST – Le Bataclan Paris lundi 24 novembre 2025.

DJ PREMIER x THE ALCHEMIST Début : 2025-11-24 à 20:00. Tarif : – euros.

AEG PRESENTS FRANCE ET OCTOPUS PRESENTENT : DJ PREMIER X THE ALCHEMISTVous en rêviez ? Ils l’ont fait ! Les deux légendes du hip hop DJ Premier & The Alchemist seront ensemble sur la scène du Bataclan à Paris le 24 novembre 2025 pour un concert qui s’annonce phénoménal.Ouverture de la billetterie vendredi 18 juillet à 10h.

Le Bataclan 50, BOULEVARD VOLTAIRE 75011 Paris 75