DJ REMREMX ET PAUL Lieu-dit Monde Aurignac

Soirée Mégafun & Mégaphone RemremX et Paul Despeyroux

Une boum politique et joyeuse pour faire monter la température sociale (dans les limites de l’accord de Paris)

Rémi (aka RemremX) est DJ et membre de Planète Boum Boum, collectif techno-activiste qui met de la teuf dans les manifs et de la manif dans les teufs. Il écrit et compose des morceaux électro qui mêlent chansons populaires, slogans et rap. Il vient en résidence à la Glissade avec Paul, ami musicien de toujours, guitariste et ariégeois. Des années après avoir improvisé enfants pendant des heures dans les studios de musique de Toulouse, ils se retrouvent pour travailler sur leurs créations, et vous faire partager un bout de leurs délires musicaux.

Bar et restauration sur place

Prix libre, conseillé 10 euros 10 .

Lieu-dit Monde LA GLISSADE Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie contact@laglissade.baby

