DJ résident ZDINO – Saint-Vaast-la-Hougue, 10 mai 2025 21:00, Saint-Vaast-la-Hougue.

Début : 2025-05-10 21:00:00

fin : 2025-05-10 01:00:00

2025-05-10

DJ cherbourgeois passionné par les sons à l’ancienne, il arpente les bars du coin pour partager son répertoire.

Vous l’avez peut-être croisé avec le Killukrew soundsystem, ce collectif de bass-music proposant des boat parties dans la rade de Cherbourg.

Des vieux tubes repris à sa sauce pour glisser vers du Drum & Bass, le set de DZINO vous surprendra par son flow, son rythme et son énergie envoutante !

Un vrai cocktail vitaminé pour garder le sourire.

Restauration sur place.

Entrée gratuite.

10 Rue du Pont des Bernes

Saint-Vaast-la-Hougue 50550 Manche Normandie +33 2 33 42 65 12

English : DJ résident ZDINO

A DJ from Cherbourg with a passion for old-school sounds, he roams the local bars sharing his repertoire.

You may have come across him with the Killukrew soundsystem, a bass-music collective offering boat parties in Cherbourg’s harbor.

From old hits to Drum & Bass, DZINO’s set will surprise you with its flow, rhythm and bewitching energy!

A real vitamin cocktail to keep you smiling.

Catering on site.

Free admission.

German :

Der DJ aus Cherbourg, der sich für altmodische Klänge begeistert, zieht durch die Bars der Gegend, um sein Repertoire zu präsentieren.

Vielleicht ist er Ihnen schon mit dem Killukrew Soundsystem begegnet, einem Bass-Musik-Kollektiv, das Boat-Partys auf der Reede von Cherbourg anbietet.

DZINOs Set wird Sie mit seinem Flow, seinem Rhythmus und seiner mitreißenden Energie überraschen. Er bringt alte Hits auf seine eigene Art und Weise auf den Punkt und gleitet in Richtung Drum & Bass

Ein echter Vitamincocktail, um das Lächeln im Gesicht zu behalten.

Verpflegung vor Ort.

Eintritt frei.

Italiano :

DJ di Cherbourg con la passione per le sonorità old-school, gira i bar della zona per condividere il suo repertorio.

Potreste averlo incontrato con il Killukrew soundsystem, il collettivo di bass-music che organizza feste in barca nel porto di Cherbourg.

Il set di DZINO vi sorprenderà con il suo flow, il suo ritmo e la sua energia ammaliante, accompagnandovi in un viaggio dai vecchi successi alla Drum & Bass!

Un vero e proprio cocktail vitaminico che vi farà sorridere.

Catering in loco.

Ingresso libero.

Espanol :

DJ de Cherburgo apasionado por los sonidos de la vieja escuela, recorre los bares locales para compartir su repertorio.

Es posible que se haya cruzado con él en el Killukrew soundsystem, el colectivo de bass-music que organiza fiestas en barco en el puerto de Cherburgo.

El set de DZINO te sorprenderá por su fluidez, su ritmo y su energía embrujadora, ya que te hará viajar desde los viejos éxitos hasta el Drum & Bass

Un auténtico cóctel de vitaminas para no dejar de sonreír.

Catering in situ.

Entrada gratuita.

