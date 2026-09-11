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Dj Set à La Barje, La Barje des Lavandières, Genève

vendredi 11 septembre 2026 · La Barje des Lavandières · Genève

Dj Set à La Barje, La Barje des Lavandières, Genève

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Lieu
La Barje des Lavandières
Adresse
Promenade des Lavandières, 1204 Genève
Ville
8973 Genève
Tarif
Gratuit

Dj Set à La Barje Vendredi 11 septembre, 18h30 La Barje des Lavandières

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-11T18:30:00+02:00 – 2026-09-11T23:30:00+02:00
Fin : 2026-09-11T18:30:00+02:00 – 2026-09-11T23:30:00+02:00

Envie de lâcher prise pour votre vendredi soir ?
Rejoignez-nous à La Barje pour le DJ set de Soliym ! Au programme : un mix percutant pour bien démarrer le week-end.
Vendredi
⏰ 18h30
La Barje
Soliym (Hip-Hop, Trap, Dancehall, Afro, Amapiano)
️ Gratuit

La Barje des Lavandières Promenade des Lavandières, 1204 Genève Genève 8973 http://www.labarje.ch/ http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/loisirs-jeux/la-barje-lavandieres/
vendredi 11 septembre

La Barje

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