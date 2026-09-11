Dj Set à La Barje, La Barje des Lavandières, Genève
vendredi 11 septembre 2026 · La Barje des Lavandières · Genève
Informations pratiques
Dj Set à La Barje Vendredi 11 septembre, 18h30 La Barje des Lavandières
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-11T18:30:00+02:00 – 2026-09-11T23:30:00+02:00
Fin : 2026-09-11T18:30:00+02:00 – 2026-09-11T23:30:00+02:00
Envie de lâcher prise pour votre vendredi soir ?
Rejoignez-nous à La Barje pour le DJ set de Soliym ! Au programme : un mix percutant pour bien démarrer le week-end.
Vendredi
⏰ 18h30
La Barje
Soliym (Hip-Hop, Trap, Dancehall, Afro, Amapiano)
️ Gratuit
La Barje des Lavandières Promenade des Lavandières, 1204 Genève Genève 8973 http://www.labarje.ch/ http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/loisirs-jeux/la-barje-lavandieres/
vendredi 11 septembre
La Barje
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