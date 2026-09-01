AGENDA · Messanges
DJ set à la Hitillère Restaurant La Hitillère Messanges
vendredi 25 septembre 2026 · Restaurant La Hitillère · Messanges
Informations pratiques
Messanges
DJ set à la Hitillère
Restaurant La Hitillère 9 Avenue de l’Océan Messanges Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 18:00:00
fin : 2026-09-25 19:00:00
Date(s) :
2026-09-25
DJ set : DJ Waloo (Tropical Bass)
DJ set : DJ Waloo (Tropical Bass) .
Restaurant La Hitillère 9 Avenue de l’Océan Messanges 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 42 60 80
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English : DJ set à la Hitillère
DJ set: DJ Waloo (Tropical Bass)
L’événement DJ set à la Hitillère Messanges a été mis à jour le 2026-09-07 par OTI LAS
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