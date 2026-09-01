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DJ set à la Hitillère Restaurant La Hitillère Messanges

vendredi 25 septembre 2026 · Restaurant La Hitillère · Messanges

DJ set à la Hitillère Restaurant La Hitillère Messanges

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Restaurant La Hitillère
Adresse
9 Avenue de l'Océan
Ville
40660 Messanges
Département
Landes
Tarif

Messanges

DJ set à la Hitillère

Restaurant La Hitillère 9 Avenue de l’Océan Messanges Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 18:00:00
fin : 2026-09-25 19:00:00

Date(s) :
2026-09-25

DJ set : DJ Waloo (Tropical Bass)
DJ set : DJ Waloo (Tropical Bass)   .

Restaurant La Hitillère 9 Avenue de l’Océan Messanges 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 42 60 80 

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English : DJ set à la Hitillère

DJ set: DJ Waloo (Tropical Bass)

L’événement DJ set à la Hitillère Messanges a été mis à jour le 2026-09-07 par OTI LAS

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