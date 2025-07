DJ SET À LA POMPE La Pompe Florac Trois Rivières

La Pompe 11 Rue Théophile Roussel Florac Trois Rivières Lozère

Participation libre

Début : 2025-07-25 17:00:00

fin : 2025-07-25 22:00:00

2025-07-25

Découvrez le duo Red Pixies et leur univers allant des classiques folk américains jusqu’aux contrées verdoyantes de l’Irlande.

DJ set Mr Ulo Afro House

Monkey D.J D Monkey style et bass music made in Belgique. .

La Pompe 11 Rue Théophile Roussel Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie

English :

Discover the duo Red Pixies and their universe ranging from American folk classics to the verdant lands of Ireland.

German :

Entdecken Sie das Duo Red Pixies und ihre Welt, die von amerikanischen Folk-Klassikern bis zu den grünen Landschaften Irlands reicht.

Italiano :

Scoprite il duo Red Pixies e il suo universo che spazia dai classici del folk americano alle terre verdeggianti dell’Irlanda.

Espanol :

Descubra al dúo Red Pixies y su universo, que abarca desde el folk clásico estadounidense hasta las verdes tierras de Irlanda.

