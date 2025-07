DJ set à la Symphonie des Vins La Symphonie des Vins Cahors

DJ set à la Symphonie des Vins La Symphonie des Vins Cahors vendredi 11 juillet 2025.

DJ set à la Symphonie des Vins

La Symphonie des Vins 46 rue Daurade Cahors Lot

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-07-11 19:00:00

fin : 2025-07-11 23:59:00

2025-07-11

Soirée DJ avec Dordeblanc.

Mix live, vin, bière et cocktails

Tapas à partager, ambiance décontractée et festive. Pensez à réserver votre table

La Symphonie des Vins 46 rue Daurade Cahors 46000 Lot Occitanie lasymphoniedesvins@gmail.com

English :

DJ evening with Dordeblanc.

Live mix, wine, beer and cocktails

Tapas to share in a relaxed, festive atmosphere. Remember to reserve your table

German :

DJ-Abend mit Dordeblanc.

Live-Mix, Wein, Bier und Cocktails

Tapas zum Teilen, entspannte und festliche Atmosphäre. Denken Sie daran, Ihren Tisch zu reservieren

Italiano :

Serata DJ con Dordeblanc.

Mix dal vivo, vino, birra e cocktail

Tapas da condividere, un’atmosfera rilassata e festosa. Ricordatevi di prenotare il vostro tavolo

Espanol :

Noche de DJ con Dordeblanc.

Mezcla en directo, vino, cerveza y cócteles

Tapas para compartir, un ambiente relajado y festivo. Recuerda reservar tu mesa

