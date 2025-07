DJ Set à l’Assiette de Juliette Au restaurant à l’assiette de Juliette Bagnères-de-Bigorre

DJ Set à l’Assiette de Juliette

Au restaurant à l’assiette de Juliette 22 Boulevard Carnot Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Début : 2025-07-23 19:30:00

fin : 2025-07-23

2025-07-23

Evènement ce mercredi 23 juillet à l’Assiette de Juliette

DJ Set avec Tikii Tikii !

Dès 19h30, Luka vous plongera dans une ambiance qui sent bon l’été, la plage et les cocktails… Venez profiter d’une ambiance chaleureuse et de notre carte estivale au bord de la piscine !

Réservation possible

Au restaurant à l’assiette de Juliette 22 Boulevard Carnot Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 91 97 16

English :

Event this Wednesday, July 23 at Assiette de Juliette:

DJ Set with Tikii Tikii!

From 7.30pm, Luka will plunge you into an atmosphere that smells of summer, the beach and cocktails… Come and enjoy the warm atmosphere and our summer menu by the pool!

Reservations possible

German :

Veranstaltung am Mittwoch, den 23. Juli in Juliettes Teller

DJ-Set mit Tikii Tikii!

Ab 19.30 Uhr wird Luka Sie in eine Atmosphäre versetzen, die nach Sommer, Strand und Cocktails duftet… Genießen Sie die warme Atmosphäre und unsere Sommerkarte am Rand des Schwimmbads!

Reservierung möglich

Italiano :

Evento mercoledì 23 luglio all’Assiette de Juliette:

DJ Set con Tikii Tikii!

A partire dalle 19.30, Luka vi immergerà in un’atmosfera che profuma d’estate, di spiaggia e di cocktail… Venite a godervi la calda atmosfera e il nostro menu estivo a bordo piscina!

Prenotazione possibile

Espanol :

Evento este miércoles 23 de julio en Assiette de Juliette

¡DJ Set con Tikii Tikii!

A partir de las 19.30 h, Luka te sumergirá en un ambiente que huele a verano, a playa y a cócteles… Venga a disfrutar del ambiente cálido y de nuestro menú de verano junto a la piscina

Reserva posible

