DJ set à L'Odysée Chartres jeudi 24 juillet 2025.

Rue du Médecin Général Beyne Chartres Eure-et-Loir

Début : Jeudi 2025-07-24

2025-07-24 2025-08-07 2025-08-21

L’été s’annonce festif à L’Odyssée avec des DJ Sets enflammés dans une ambiance guinguette ! Enfile ton maillot, profite des bassins et laisse-toi emporter par le son d’OMG pour des fins de journée rythmées, entre baignade, musique et soleil.

À L'Odyssée, l'été prend une toute autre dimension avec les DJ Sets signés OMG ! Dans une ambiance guinguette rafraîchissante, le plus grand complexe aquatique de France se transforme en piste à ciel ouvert. Viens vibrer au son de sets électro en fin de journée, entre baignade, détente et fête. Les bassins s'animent sous les rythmes d'été, les transats deviennent des loges VIP, et l'ambiance monte à chaque drop. L'entrée est incluse avec l'accès au complexe, alors invite tes amis, prends ton maillot et viens prolonger tes journées d'été à Chartres en version chill & music. Une expérience unique mêlant fun, sport, musique et soleil dans un cadre aquatique exceptionnel.

Rue du Médecin Général Beyne Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 25 33 33 odyssee-chartres@vert-marine.com

English :

Summer promises to be a festive one at L’Odyssée, with fiery DJ sets and a guinguette atmosphere! Put on your swimsuit, make the most of the pools and let the sound of OMG take you away for a rhythmic end to the day of swimming, music and sunshine.

German :

Der Sommer wird im L’Odyssée mit feurigen DJ-Sets in Guinguette-Atmosphäre gefeiert! Ziehen Sie Ihre Badehose an, genießen Sie die Becken und lassen Sie sich von den Klängen von OMG mitreißen, um den Tag mit Baden, Musik und Sonne ausklingen zu lassen.

Italiano :

L’estate si preannuncia festosa all’Odyssée, con una serie di vivaci DJ set in un’atmosfera da guinguette! Indossate il costume da bagno, approfittate delle piscine e lasciatevi trasportare dal suono dell’OMG per una conclusione ritmata della giornata all’insegna del nuoto, della musica e del sole.

Espanol :

El verano se presenta festivo en L’Odyssée, con una serie de animados DJ sets en un ambiente guinguette Póngase el bañador, aproveche las piscinas y déjese llevar por el sonido de OMG para un final rítmico de jornada de baño, música y sol.

