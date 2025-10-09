DJ Set à McDonald’s ! Bourges

DJ Set à McDonald’s ! Bourges jeudi 9 octobre 2025.

DJ Set à McDonald’s !

34 Chaussée de Chappe Bourges Cher

Gratuit

Début : 2025-10-09 21:30:00

fin : 2025-10-09 00:00:00

2025-10-09

La Guinguetterie s’associe à l’Undhairground et McDonald’s Bourges Carrefour pour créer une soirée insolite !

Jeudi 9 octobre, de 21h30 à minuit, le McDonald’s Bourges Carrefour se transforme en véritable boîte de nuit.

Au programme

– 5 DJs pour faire vibrer le dancefloor

– Un show lumière digne des plus grands clubs

Profitez du service de McDonald’s toute la soirée vous pourrez danser et savourer votre menu préféré en même temps.

Une soirée unique, gratuite et 100 % insolite ! .

34 Chaussée de Chappe Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 20 31 71

English :

La Guinguetterie joins forces with Undhairground and McDonald?s Bourges Carrefour to create an unusual evening!

German :

La Guinguetterie hat sich mit Undhairground und McDonald’s Bourges Carrefour zusammengetan, um einen ungewöhnlichen Abend zu gestalten!

Italiano :

La Guinguetterie ha collaborato con Undhairground e McDonald’s Bourges Carrefour per creare una serata insolita!

Espanol :

La Guinguetterie se ha asociado con Undhairground y McDonald’s Bourges Carrefour para crear una velada fuera de lo común

L’événement DJ Set à McDonald’s ! Bourges a été mis à jour le 2025-09-05 par OT BOURGES