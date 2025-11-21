DJ Set au Vieux Quercy Limogne-en-Quercy

DJ Set au Vieux Quercy

61 route de Lugaganac Limogne-en-Quercy Lot

Début : 2025-11-21 20:30:00

fin : 2025-11-21

2025-11-21

Dj Ni

Musiques enflammées

Voyage progressif sous la double influence du cinéma et du dancefloor.

Les bruissements combatifs du monde escaladent les battements de transes électrisantes.

Et c’est joli.

61 route de Lugaganac Limogne-en-Quercy 46260 Lot Occitanie +33 5 81 70 18 38

English :

Dj Ni

Fiery music

A progressive journey under the dual influence of cinema and dancefloor.

The combative murmurings of the world climb the beats of electrifying trances.

And it’s pretty.

German :

Dj Ni

Feurige Musik

Eine progressive Reise unter dem doppelten Einfluss von Film und Dancefloor.

Das kämpferische Rauschen der Welt eskaliert in elektrisierenden Trance-Schlägen.

Und es ist schön.

Italiano :

Dj Ni

Musica infuocata

Un viaggio progressivo sotto la duplice influenza del cinema e del dancefloor.

I mormorii combattivi del mondo intensificano i battiti di trance elettrizzanti.

Ed è bello.

Espanol :

Dj Ni

Música ardiente

Un viaje progresivo bajo la doble influencia del cine y la pista de baile.

Los murmullos combativos del mundo escalan los ritmos de trances electrizantes.

Y es bonito.

