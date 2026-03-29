DJ set avec Puzzlingaze & Time to Bloom SOR PARIS 20

Le 25 avril à 20h, Puzzlingaze & Time to Bloom débarquent chez SOR pour 3h de set qui alterne entre house et électro.

Prenez vos ami.es, des chaussures pour danser, et votre meilleure énergie du vendredi soir !

DJ set avec Puzzlingaze & Time to Bloom chez SOR.

Le samedi 25 avril 2026

de 20h00 à 23h00

payant

Entrée + 1 ticket boisson : 15€

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-25T23:00:00+02:00

fin : 2026-04-26T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-25T20:00:00+02:00_2026-04-25T23:00:00+02:00

SOR 3 Rue Des Tourelles 75020 restaurant SORPARIS 20

+33757841312 contactsorbar@gmail.com



Afficher la carte du lieu SOR et trouvez le meilleur itinéraire

