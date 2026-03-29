DJ set avec Puzzlingaze & Time to Bloom SOR PARIS 20
DJ set avec Puzzlingaze & Time to Bloom SOR PARIS 20 samedi 25 avril 2026.
Le 25 avril à 20h, Puzzlingaze & Time to Bloom débarquent chez SOR pour 3h de set qui alterne entre house et électro.
Prenez vos ami.es, des chaussures pour danser, et votre meilleure énergie du vendredi soir !
DJ set avec Puzzlingaze & Time to Bloom chez SOR.
Le samedi 25 avril 2026
de 20h00 à 23h00
payant
Entrée + 1 ticket boisson : 15€
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-25T23:00:00+02:00
fin : 2026-04-26T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-25T20:00:00+02:00_2026-04-25T23:00:00+02:00
SOR 3 Rue Des Tourelles 75020 restaurant SORPARIS 20
+33757841312 contactsorbar@gmail.com
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