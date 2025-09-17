DJ SET BABZILLA LA CABANE HALLES DE LA CARTOUCHERIE Toulouse

DJ SET BABZILLA LA CABANE HALLES DE LA CARTOUCHERIE Toulouse mercredi 17 septembre 2025.

DJ SET BABZILLA

LA CABANE HALLES DE LA CARTOUCHERIE 10 Place de la Charte des Libertés Communales Toulouse Haute-Garonne

Début : 2025-09-17 21:00:00

fin : 2025-09-17 23:00:00

2025-09-17

Un dj set pour vous faire voyager !

Musiques brésiliennes d’hier et d’aujourd’hui, mais aussi funk, hip hop et musiques créoles Babzilla vous embarque au son des rythme tropicaux ! .

