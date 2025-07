Dj Set chill et détente estivale avec Kollketiv A3 Bar l’Almarita Carolles

Dj Set chill et détente estivale avec Kollketiv A3

Bar l’Almarita 33A Rue de la Poste Carolles Manche

Début : 2025-07-26 18:00:00

fin : 2025-07-26 22:00:00

2025-07-26

L’Almarita vous convie à une soirée chill, détente et dansante qui sent bon l’été avec le DJ set de Kollektiv A3 un trio qui répand la bonne humeur et de plaisantes vibrations avec sa musique !

Participation libre.

+33 9 85 10 55 13 almarita.carolles@gmail.com

English : Dj Set chill et détente estivale avec Kollketiv A3

L’Almarita invites you to an evening of chill, relaxation and dancing that smells of summer, with a DJ set by Kollektiv A3: a trio who spread good cheer and pleasant vibes with their music!

Free admission.

German :

Das Almarita lädt Sie zu einem chilligen, entspannten und tanzbaren Abend ein, der nach Sommer riecht, mit dem DJ-Set von Kollektiv A3: ein Trio, das mit seiner Musik gute Laune und angenehme Vibrationen verbreitet!

Teilnahme frei.

Italiano :

L’Almarita vi invita a una serata all’insegna del chill, del relax e del ballo che profuma d’estate, con il DJ set dei Kollektiv A3: un trio la cui musica diffonde buon umore e piacevoli vibrazioni!

Ingresso libero.

Espanol :

L’Almarita te invita a una noche de chill, relax y baile que huele a verano, con un DJ set a cargo de Kollektiv A3: ¡un trío cuya música contagia buen humor y agradables vibraciones!

Entrada gratuita.

