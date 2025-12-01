DJ set Chill mix de DJ Rarela VILLEDIEU-LES-POELES Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
VILLEDIEU-LES-POELES 2 Rue Du Pont Chignon Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Début : 2025-12-13 18:00:00
fin : 2025-12-13 21:00:00
2025-12-13
DJ Rarela est de retour à la Minoterie le samedi 13 décembre pour un set de 3h !
Un mix pour se relaxer en 360 grooves mêlant trip hop , abstracts, funk, soul et des surprises.
Éclectisme et partis pris musicaux garantis !
Venez profiter d’une pause musicale de 18h à 21h, avec restauration sur place (croque-monsieur/quiche, réservation conseillée).
A très vite ! .
VILLEDIEU-LES-POELES 2 Rue Du Pont Chignon Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 2 33 51 68 69 laminoterie50800@outlook.fr
