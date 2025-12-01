DJ set Chill mix de DJ Rarela VILLEDIEU-LES-POELES Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

DJ set Chill mix de DJ Rarela

VILLEDIEU-LES-POELES 2 Rue Du Pont Chignon Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche

Début : 2025-12-13 18:00:00

fin : 2025-12-13 21:00:00

DJ Rarela est de retour à la Minoterie le samedi 13 décembre pour un set de 3h !

Un mix pour se relaxer en 360 grooves mêlant trip hop , abstracts, funk, soul et des surprises.

Éclectisme et partis pris musicaux garantis !

Venez profiter d’une pause musicale de 18h à 21h, avec restauration sur place (croque-monsieur/quiche, réservation conseillée).

A très vite ! .

VILLEDIEU-LES-POELES 2 Rue Du Pont Chignon Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 2 33 51 68 69 laminoterie50800@outlook.fr

