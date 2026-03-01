DJ set de KASBAH Institut des Cultures d’Islam (ICI) Paris

KASBAH est un DJ, producteur et explorateur musical. En se plaçant au carrefour des cultures, sa musique nous offre un panorama plus vaste sur le monde. Après des années de culture underground, il remplit ses carnets de voyage sonores à l’encre des sons capturés dans la nature, des témoignages ou des mélodies enregistrées à la volée. Il revient avec l’envie de les restituer et de consacrer le mariage entre culture club et musique traditionnelle.

À l’occasion du vernissage de l’exposition Prolongations, la fête continue dans le patio de l’ICI avec le DJ KASBAH !

Le vendredi 20 mars 2026

de 21h00 à 23h00

gratuit

Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-20T22:00:00+01:00

fin : 2026-03-21T00:00:00+01:00

Date(s) : 2026-03-20T21:00:00+02:00_2026-03-20T23:00:00+02:00

Institut des Cultures d’Islam (ICI) 19 rue Léon 75018 Paris



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