DJ set de KASBAH Institut des Cultures d’Islam (ICI) Paris
DJ set de KASBAH Institut des Cultures d’Islam (ICI) Paris vendredi 20 mars 2026.
KASBAH est un DJ, producteur et explorateur musical. En se plaçant au carrefour des cultures, sa musique nous offre un panorama plus vaste sur le monde. Après des années de culture underground, il remplit ses carnets de voyage sonores à l’encre des sons capturés dans la nature, des témoignages ou des mélodies enregistrées à la volée. Il revient avec l’envie de les restituer et de consacrer le mariage entre culture club et musique traditionnelle.
À l’occasion du vernissage de l’exposition Prolongations, la fête continue dans le patio de l’ICI avec le DJ KASBAH !
Le vendredi 20 mars 2026
de 21h00 à 23h00
gratuit
Entrée libre, dans la limite des places disponibles.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-20T22:00:00+01:00
fin : 2026-03-21T00:00:00+01:00
Date(s) : 2026-03-20T21:00:00+02:00_2026-03-20T23:00:00+02:00
Institut des Cultures d’Islam (ICI) 19 rue Léon 75018 Paris
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