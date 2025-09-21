DJ Set des PINKBOYS au Belvédère FRAC Grand Large Dunkerque

Concert en accès libre au Belvédère

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Créé il y a 3 ans à Lille, pinkboys est un collectif de musique électronique à l’esthétique aussi marquée que ses basses. Composé de 4 DJs et de 4 membres en charge de l’organisation et de la communication, le collectif réunit des passionné·es de techno, animé·es par l’envie de faire vibrer les corps et les esprits.

Reconnaissables à leur univers visuel rose — couleur symbole de douceur, de contraste et de liberté — iels investissent des lieux atypiques pour proposer des expériences sonores immersives, toujours portées par une énergie collective forte et inclusive.

Horaires des DJ SET :

PKB 14H-16H

PETEL 16H-16H45

QLZ 16H45-17H30

FRAC Grand Large 503 avenue des bancs de Flandres, 59140 Dunkerque, France Dunkerque 59140 Dunkerque Nord Hauts-de-France 0328658420 https://www.fracgrandlarge-hdf.fr La collection du Frac Grand Large compte plus de 1 500 œuvres d'art et de design, exposées dans le bâtiment du FRAC mais aussi au sein de lieux partenaires, insolites, dans des écoles ou encore dans l'espace public. Elle se constitue autour d'un noyau initial consacré à l'arte povera, l'art minimal, l'art conceptuel, le nouveau réalisme, les mythologies individuelles, le pop art et Fluxus. Depuis près de trente ans, l'accent a été mis sur l'interaction entre art et design et sur le rapprochement de l'art avec le réel. Aujourd'hui le Frac concentre ses acquisitions sur la création émergente, suivant plusieurs orientations : l'objet et les nouvelles formes de design, la critique sociale, la migration des savoirs et des imaginaires. Installé depuis trois ans dans la zone portuaire de Dunkerque, le Frac Grand Large occupe un nouveau bâtiment conçu par les architectes Lacaton & Vassal. Renouant avec le patrimoine industriel, il redouble l'ancienne halle de préfabrication de navires, traversée par une rue intérieure qui relie la plage au centre ville.

© Pinkboys