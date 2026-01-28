DJ Set Disco Diva Station de Piau Aragnouet

DJ Set Disco Diva

Station de Piau PIAU ENGALY Aragnouet Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 14:00:00

fin : 2026-04-05 17:00:00

Date(s) :

2026-04-05

Animation par DJ Set Disco Diva pour bien profiter des derniers jours d’ouverture de la station, venez vous ambiancer et faire la fête! Tous les thèmes musicaux hyper tendance et bien d’autres, tels que années 80, 90!!

Animation modulable en fonction des conditions météo.

10H00-17H00

Bonne humeur garantie!

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Station de Piau PIAU ENGALY Aragnouet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 61 69 infos@piau-engaly.com

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English :

Entertainment by DJ Set Disco Diva to make the most of the last days of the resort’s opening, come and party! All the latest musical themes and more, from the 80s to the 90s!

Modular entertainment depending on weather conditions.

10AM 5PM

Good mood guaranteed!

L’événement DJ Set Disco Diva Aragnouet a été mis à jour le 2026-03-26 par OT de Piau-Engaly|CDT65