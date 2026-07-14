Dj Set Dr Green Dub Le Men Ruz Port de Ploumanac’h Perros-Guirec

Informations pratiques

Perros-Guirec

Dj Set Dr Green Dub Le Men Ruz

Port de Ploumanac’h 70 Chemin de la Pointe Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 18:30:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Dj Set de Dr Green Dub de 18h30 à 20h30. .

Port de Ploumanac’h 70 Chemin de la Pointe Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 95 22 00 67

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English :

L’événement Dj Set Dr Green Dub Le Men Ruz Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de tourisme de Perros-Guirec