DJ Set du Vendredi La Guinguette du Tuquet – Route des Landes Beautiran, 23 mai 2025 17:00, Beautiran.

Début : 2025-05-23 17:00:00

fin : 2025-06-27

2025-05-23

2025-05-30

2025-06-06

2025-06-13

2025-06-20

2025-06-27

Envie d’une escapade authentique au cœur des Graves ?

Rejoignez-nous à notre charmante guinguette nichée au sein du magnifique domaine de la Parrhesia. Venez savourer de délicieuses spécialités régionales. Ambiance conviviale et familiale, musique enivrante et paysages pittoresques vous attendent pour des soirées inoubliables. À très bientôt à la Guinguette du Tuquet, où chaque verre est une invitation à la détente et à la joie de vivre !

Programmation des Vendredis à la Guinguette du Tuquet

23/05 DJ Freakyton 150 + 2 House’s DJ

30/05 DJ Suze + DJette Cotlette Select

06/06 DJ Freddy Fred + DJ Enzo

13/06 DJ Vince + Marakatoo SI & Guest

20/06 DJette Aïdan

27/06 DJ Eglantine aux Platines + 2 House’s .

Route des Landes La Guinguette du Tuquet

Beautiran 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 75 96 00 contact@laguinguettedutuquet.com

