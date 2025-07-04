DJ Set du Vendredi La Guinguette du Tuquet Route des Landes Beautiran

Route des Landes La Guinguette du Tuquet Beautiran Gironde

Début : 2025-07-04

fin : 2025-08-29

2025-07-04 2025-07-11 2025-07-18 2025-07-25 2025-08-01 2025-08-08 2025-08-15 2025-08-22 2025-08-29

Envie d’une escapade authentique au cœur des Graves ?

Rejoignez-nous à notre charmante guinguette nichée au sein du magnifique domaine de la Parrhesia. Venez savourer de délicieuses spécialités régionales. Ambiance conviviale et familiale, musique enivrante et paysages pittoresques vous attendent pour des soirées inoubliables. À très bientôt à la Guinguette du Tuquet, où chaque verre est une invitation à la détente et à la joie de vivre !

Programmation des Vendredis à la Guinguette du Tuquet

01/08 Soirée Fluo DJ Vince

08/08 Soirée Féria DJ Eglantine aux Platines

15/08 Soirée Plumes et cabaret DJette Aidan

22/08 Soirée Pink DJ Moumoute

29/08 Soirée Plage DJ Eva De Casti .

Route des Landes La Guinguette du Tuquet Beautiran 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 75 96 00 contact@laguinguettedutuquet.com

