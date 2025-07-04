DJ Set du Vendredi La Guinguette du Tuquet Route des Landes Beautiran
DJ Set du Vendredi La Guinguette du Tuquet Route des Landes Beautiran vendredi 4 juillet 2025.
DJ Set du Vendredi La Guinguette du Tuquet
Route des Landes La Guinguette du Tuquet Beautiran Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-07-04
fin : 2025-08-29
Date(s) :
2025-07-04 2025-07-11 2025-07-18 2025-07-25 2025-08-01 2025-08-08 2025-08-15 2025-08-22 2025-08-29
Envie d’une escapade authentique au cœur des Graves ?
Rejoignez-nous à notre charmante guinguette nichée au sein du magnifique domaine de la Parrhesia. Venez savourer de délicieuses spécialités régionales. Ambiance conviviale et familiale, musique enivrante et paysages pittoresques vous attendent pour des soirées inoubliables. À très bientôt à la Guinguette du Tuquet, où chaque verre est une invitation à la détente et à la joie de vivre !
Programmation des Vendredis à la Guinguette du Tuquet
01/08 Soirée Fluo DJ Vince
08/08 Soirée Féria DJ Eglantine aux Platines
15/08 Soirée Plumes et cabaret DJette Aidan
22/08 Soirée Pink DJ Moumoute
29/08 Soirée Plage DJ Eva De Casti .
Route des Landes La Guinguette du Tuquet Beautiran 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 75 96 00 contact@laguinguettedutuquet.com
English : DJ Set du Vendredi La Guinguette du Tuquet
German : DJ Set du Vendredi La Guinguette du Tuquet
Italiano :
Espanol : DJ Set du Vendredi La Guinguette du Tuquet
L’événement DJ Set du Vendredi La Guinguette du Tuquet Beautiran a été mis à jour le 2025-08-13 par Sud Bordeaux Tourisme