Dj Set EMB Hip-hop Vinyls & Happy Hour, chez Dodue Capbreton
mercredi 15 juillet 2026 · Capbreton
Informations pratiques
Capbreton
Dj Set EMB Hip-hop Vinyls & Happy Hour, chez Dodue
44 Allée Marines Capbreton Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 16:00:00
fin : 2026-07-15 20:00:00
Date(s) :
2026-07-15
Tout l’été, retrouvez Dj EMB pour un set Hip-hop. Happy Hour, sunset et hip-hop pour vous régaler.
Tout l’été, retrouvez Dj EMB pour un set Hip-hop. Happy Hour, sunset et hip-hop pour vous régaler. .
44 Allée Marines Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 49 83 75
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English : Dj Set EMB Hip-hop Vinyls & Happy Hour, chez Dodue
All summer long, join DJ EMB for a hip-hop set. Happy Hour, sunset, and hip-hop—you’re in for a treat.
L’événement Dj Set EMB Hip-hop Vinyls & Happy Hour, chez Dodue Capbreton a été mis à jour le 2026-06-29 par OTI LAS
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