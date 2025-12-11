DJ SET FUNK HIP-HOP HOUSE AVEC EWA COJEST?! & PEAKY ROCK Montpellier
DJ SET FUNK HIP-HOP HOUSE AVEC EWA COJEST?! & PEAKY ROCK Montpellier vendredi 12 décembre 2025.
DJ SET FUNK HIP-HOP HOUSE AVEC EWA COJEST?! & PEAKY ROCK
32 Place Pablo Picasso Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12
fin : 2025-12-12
Date(s) :
2025-12-12
LET’S JAM AU NINKASI MONTPELLIER
Le vendredi 12 décembre, on te prépare une soirée comme on les aime un DJ set qui mélange funk, hip-hop et house
Avec ewa_cojest & peaky_rock de 20h à 1h pour bien lancer ta soirée
– Entrée gratuite
– 20h 1h
Réservation conseillée au 04 22 91 31 83
LET’S JAM AU NINKASI MONTPELLIER
Le vendredi 12 décembre, on te prépare une soirée comme on les aime un DJ set qui mélange funk, hip-hop et house
Avec ewa_cojest & peaky_rock de 20h à 1h pour bien lancer ta soirée
– Entrée gratuite
– 20h 1h
Réservation conseillée au 04 22 91 31 83 .
32 Place Pablo Picasso Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 22 91 31 83
English :
LET?S JAM AT NINKASI MONTPELLIER
On Friday, December 12, we’re putting on a party just the way we like it: a DJ set mixing funk, hip-hop and house
With ewa_cojest & peaky_rock from 8pm to 1am to get your party started
– Free admission
– 20h ? 1h
Reservations recommended on 04 22 91 31 83
L’événement DJ SET FUNK HIP-HOP HOUSE AVEC EWA COJEST?! & PEAKY ROCK Montpellier a été mis à jour le 2025-12-09 par 34 OT MONTPELLIER