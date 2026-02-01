DJ SET GREG ASCORI Le Paddock Amnéville Amnéville

DJ SET GREG ASCORI

Le Paddock Amnéville 2 Rue de l’Europe Amnéville Moselle

Début : Vendredi Samedi 2026-02-21 21:00:00

fin : 2026-03-13

2026-02-21 2026-03-07 2026-03-13

Le Paddock passe en mode club pour une nouvelle nuit rythmée par Greg Ascori !

Ambiance électro, deep house & sons festifs prépare-toi à danser jusqu’à la fermeture dans un cadre vibrant et stylé.Tout public

Le Paddock Amnéville 2 Rue de l’Europe Amnéville 57360 Moselle Grand Est +33 3 68 38 28 99 contact@lepaddock-amneville.com

Le Paddock goes clubbing for a new night with Greg Ascori!

Electro, deep house & festive sounds: get ready to dance until closing time in a vibrant and stylish setting.

