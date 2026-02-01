DJ SET GREG ASCORI Le Paddock Amnéville Amnéville
DJ SET GREG ASCORI Le Paddock Amnéville Amnéville samedi 21 février 2026.
DJ SET GREG ASCORI
Le Paddock Amnéville 2 Rue de l’Europe Amnéville Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Samedi 2026-02-21 21:00:00
fin : 2026-03-13
Date(s) :
2026-02-21 2026-03-07 2026-03-13
Le Paddock passe en mode club pour une nouvelle nuit rythmée par Greg Ascori !
Ambiance électro, deep house & sons festifs prépare-toi à danser jusqu’à la fermeture dans un cadre vibrant et stylé.Tout public
0 .
Le Paddock Amnéville 2 Rue de l’Europe Amnéville 57360 Moselle Grand Est +33 3 68 38 28 99 contact@lepaddock-amneville.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Le Paddock goes clubbing for a new night with Greg Ascori!
Electro, deep house & festive sounds: get ready to dance until closing time in a vibrant and stylish setting.
L’événement DJ SET GREG ASCORI Amnéville a été mis à jour le 2026-02-16 par DESTINATION AMNEVILLE