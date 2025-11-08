DJ Set Hip-Hop & House au cœur du 18ème Darzin Paris
DJ Set Hip-Hop & House au cœur du 18ème Darzin Paris samedi 8 novembre 2025.
Nordine Chevallier investit les platines du Darzin le samedi 8 Novembre pour un DJ set alliant Hip-Hop et House. Une soirée rythmée et pleine d’énergie, pensée pour les amateurs de beats puissants et de grooves irrésistibles.
Hip-Hop ° House Dj Set by Nordine Chevallier
Le samedi 08 novembre 2025
de 20h00 à 00h00
gratuit Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-11-08T21:00:00+01:00
fin : 2025-11-08T01:00:00+01:00
Date(s) : 2025-11-08T20:00:00+02:00_2025-11-08T00:00:00+02:00
Darzin 27 Rue Pierre Mauroy 75018 Paris