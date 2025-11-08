DJ Set Hip-Hop & House au cœur du 18ème Darzin Paris

Nordine Chevallier investit les platines du Darzin le samedi 8 Novembre pour un DJ set alliant Hip-Hop et House. Une soirée rythmée et pleine d’énergie, pensée pour les amateurs de beats puissants et de grooves irrésistibles.

Hip-Hop ° House Dj Set by Nordine Chevallier

Le samedi 08 novembre 2025

de 20h00 à 00h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-08T21:00:00+01:00

fin : 2025-11-08T01:00:00+01:00

Date(s) : 2025-11-08T20:00:00+02:00_2025-11-08T00:00:00+02:00

Darzin 27 Rue Pierre Mauroy 75018 Paris