DJ SET HOUSE-ELECTRO Miss météo – Saint-Vaast-la-Hougue, 30 mai 2025 21:00, Saint-Vaast-la-Hougue.

Manche

DJ SET HOUSE-ELECTRO Miss météo 10 Rue du Pont des Bernes Saint-Vaast-la-Hougue Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-30 21:00:00

fin : 2025-05-30 01:00:00

Date(s) :

2025-05-30

DJ SET HOUSE-ELECTRO MISS METEO

DJ résident Les 3 Tontons, enfant du soleil Normand, Miss Météo explore l’électro sous toutes ses formes, avec un amour particulier pour la house et la tech-house, aussi solaire que vénère ! Laissez pleuvoir les pas de danse et ensoleillez la piste pour un set de 21:00 à 01:00 du mat !

Plus d’infos sur Miss Meteo :

Insta @tomissmeteo

Entrée libre et gratuite

DJ SET HOUSE-ELECTRO MISS METEO

DJ résident Les 3 Tontons, enfant du soleil Normand, Miss Météo explore l’électro sous toutes ses formes, avec un amour particulier pour la house et la tech-house, aussi solaire que vénère ! Laissez pleuvoir les pas de danse et ensoleillez la piste pour un set de 21:00 à 01:00 du mat !

Plus d’infos sur Miss Meteo :

Insta @tomissmeteo

Entrée libre et gratuite .

10 Rue du Pont des Bernes

Saint-Vaast-la-Hougue 50550 Manche Normandie +33 2 33 42 65 12

English : DJ SET HOUSE-ELECTRO Miss météo

HOUSE-ELECTRO DJ SET ? MISS METEO ?

Resident DJ at Les 3 Tontons, child of the Normandy sun, Miss Météo explores electro in all its forms, with a particular love for house and tech-house, as sunny as it is venereal! Make it rain with her dance moves, and brighten up the dancefloor for a set from 9:00 pm to 1:00 am!

More info on Miss Meteo :

Insta @tomissmeteo

Free admission ?

German :

DJ SET HOUSE-ELECTRO ? MISS METEO ?

Resident DJ Les 3 Tontons, Kind der normannischen Sonne, Miss Météo erkundet Elektro in all seinen Formen, mit einer besonderen Liebe für House und Tech-House, so sonnig wie verehrend! Lassen Sie die Tanzschritte regnen und die Sonne auf die Tanzfläche scheinen für ein Set von 21:00 bis 01:00 Uhr morgens!

Weitere Informationen über Miss Meteo :

Insta @tomissmeteo

Freier Eintritt ?

Italiano :

DJ SET HOUSE-ELECTRO ? MISS METEO ?

DJ residente a Les 3 Tontons, figlia del sole della Normandia, Miss Météo esplora l’electro in tutte le sue forme, con un amore particolare per la house e la tech-house, tanto solare quanto venerea! Fate piovere con il suo set da dancefloor dalle 21.00 all’1.00!

Maggiori informazioni su Miss Meteo :

Insta @tomissmeteo

Ingresso gratuito?

Espanol :

HOUSE-ELECTRO DJ SET ? MISS METEO ?

DJ residente en Les 3 Tontons, hija del sol de Normandía, Miss Météo explora el electro en todas sus formas, con un amor particular por el house y el tech-house, ¡tan soleado como venéreo! Haz que llueva con su sesión de baile de 21:00 a 01:00

Más información sobre Miss Meteo :

Insta @tomissmeteo

Entrada gratuita ?

L’événement DJ SET HOUSE-ELECTRO Miss météo Saint-Vaast-la-Hougue a été mis à jour le 2025-05-24 par OT Cotentin Le Val de Saire