Informations pratiques

Sète

DJ SET JEFF MILLS — LE DANCING

1469 Quai des Moulins Sète Hérault

Tarif : 30.7 – 30.7 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09

fin : 2026-10-09

Date(s) :

2026-10-09

Soirée exceptionnelle au Dancing, 1469 Quai des Moulins à Sète, le vendredi 9 octobre 2026. Jeff Mills — The Wizard, pionnier de Detroit, membre fondateur d’Underground Resistance et fondateur d’Axis Records

Jeff Mills : The Wizard, légende de la techno mondiale

Pionnier de Detroit, membre fondateur d’Underground Resistance et fondateur d’Axis Records, Jeff Mills a façonné un langage musical qui continue d’influencer des générations d’artistes. Son univers, entre science-fiction, futurisme et précision chirurgicale, a fait de lui l’une des figures les plus emblématiques de la musique électronique mondiale. Voir Jeff Mills en live dans un espace de taille humaine est une opportunité rarissime.

Basses Fréquences Soundsystem en première partie

De 18h à 22h, le Basses Fréquences Soundsystem ouvre la soirée et pose les fondations d’une nuit électronique mémorable, avant que The Wizard ne prenne les commandes pour un DJ set de trois heures.

Le Dancing : un cadre unique à Sète

Le Grand Chai au Dancing, sur le Quai des Moulins à Sète, offre un cadre industriel et authentique idéal pour une soirée de musique électronique d’exception. .

1469 Quai des Moulins Sète 34200 Hérault Occitanie

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English : DJ SET JEFF MILLS — LE DANCING

A special night at the Dancing, 1469 Quai des Moulins in Sète, on Friday, October 9, 2026. Jeff Mills— »The Wizard, » a Detroit pioneer, founding member of Underground Resistance, and founder of Axis Records

L’événement DJ SET JEFF MILLS — LE DANCING Sète a été mis à jour le 2026-09-10 par 34 – Office de Tourisme Archipel de Thau