DJ Set Les Gars du Mesnil Rolex Fastnet Race Place Napoléon Cherbourg-en-Cotentin

DJ Set Les Gars du Mesnil Rolex Fastnet Race Place Napoléon Cherbourg-en-Cotentin jeudi 31 juillet 2025.

DJ Set Les Gars du Mesnil Rolex Fastnet Race

Place Napoléon CHERBOURG-OCTEVILLE Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-31 21:00:00

fin : 2025-07-31

Date(s) :

2025-07-31

Un mix éclectique, des jeux inattendus et une ambiance de folie garantie jusqu’au bout de la nuit !

Un mix éclectique, des jeux inattendus et une ambiance de folie garantie jusqu’au bout de la nuit ! .

Place Napoléon CHERBOURG-OCTEVILLE Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie

English : DJ Set Les Gars du Mesnil Rolex Fastnet Race

An eclectic mix, unexpected games and a crazy atmosphere guaranteed to keep you going all night long!

German :

Ein eklektischer Mix, unerwartete Spiele und eine garantiert verrückte Stimmung bis in die Nacht hinein!

Italiano :

Un mix eclettico, giochi inaspettati e un’atmosfera folle che vi accompagnerà per tutta la notte!

Espanol :

Una mezcla ecléctica, juegos inesperados y un ambiente alocado garantizan que no parará en toda la noche

L’événement DJ Set Les Gars du Mesnil Rolex Fastnet Race Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2025-07-03 par OT Cotentin La Hague