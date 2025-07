DJ SET Mathieu Koss Nonsard-Lamarche

DJ SET Mathieu Koss Nonsard-Lamarche samedi 30 août 2025.

DJ SET Mathieu Koss

Nonsard-Lamarche Meuse

Début : Samedi 2025-08-30 21:00:00

Mathieu Koss en DJ set à Nonsard Une soirée électro face au lac !

Le samedi 30 août à partir de 21h, ne manquez pas le DJ set exclusif de Mathieu Koss à la plage de Nonsard, au bord du lac de Madine. Une soirée électro en plein air, gratuite et ouverte à tous !

Mathieu Koss Le son électro made in France qui fait le tour du monde

Producteur de hits internationaux, remixeur de renom, Mathieu Koss vous fera vibrer avec un mix explosif mêlant house, électro chill et rythmes dancefloor. Préparez-vous à danser sous les étoiles !

Un cadre magique pour une nuit d’été électrisante

Profitez d’un dancefloor naturel les pieds dans l’herbe, d’une vue imprenable sur le lac, et d’une ambiance survoltée à deux pas du Bar de la Plage à Nonsard.

Infos pratiques

Lieu Plage de Nonsard, lac de Madine

Heure À partir de 21h

Entrée libre DJ set gratuitTout public

Nonsard-Lamarche 55210 Meuse Grand Est +33 3 29 89 32 50

English :

Mathieu Koss DJ set at Nonsard? An electro party by the lake!

On Saturday August 30 from 9pm, don’t miss Mathieu Koss’ exclusive DJ set on Nonsard beach, on the shores of Lac de Madine. An open-air electro party, free and open to all!

Mathieu Koss? The electro sound made in France that’s touring the world

Producer of international hits and renowned remixer, Mathieu Koss will thrill you with an explosive mix of house, electro chill and dancefloor rhythms. Get ready to dance under the stars!

A magical setting for an electrifying summer night

Enjoy a natural dancefloor with your feet in the grass, a breathtaking view of the lake, and a lively atmosphere just a stone’s throw from the Bar de la Plage in Nonsard.

Practical info

Location: Plage de Nonsard, Lac de Madine

Time From 9pm

Free admission ? Free DJ set

German :

Mathieu Koss als DJ-Set in Nonsard? Ein Elektroabend mit Blick auf den See!

Am Samstag, den 30. August ab 21 Uhr sollten Sie das exklusive DJ-Set von Mathieu Koss am Strand von Nonsard am Ufer des Lac de Madine nicht verpassen. Ein Elektroabend unter freiem Himmel, kostenlos und für alle offen!

Mathieu Koss ? Elektro-Sound made in France, der um die Welt geht

Als Produzent internationaler Hits und renommierter Remixer wird Mathieu Koss Sie mit einem explosiven Mix aus House, chilligem Elektro und Dancefloor-Rhythmen begeistern. Machen Sie sich bereit, unter den Sternen zu tanzen!

Eine magische Kulisse für eine elektrisierende Sommernacht

Genießen Sie einen natürlichen Dancefloor mit den Füßen im Gras, einen atemberaubenden Blick auf den See und eine aufgeladene Atmosphäre nur wenige Schritte von der Bar de la Plage in Nonsard entfernt.

Praktische Infos

Ort: Strand von Nonsard, Madine-See

Uhrzeit: Ab 21 Uhr

Eintritt frei ? Kostenloses DJ-Set

Italiano :

Mathieu Koss DJ set al Nonsard? Una festa electro in riva al lago!

Sabato 30 agosto dalle 21.00, non perdetevi l’esclusivo DJ set di Mathieu Koss sulla spiaggia di Nonsard, sulle rive del Lac de Madine. È un electro party all’aperto, gratuito e aperto a tutti!

Mathieu Koss? Il suono electro made in France che fa il giro del mondo

Produttore di successi internazionali e rinomato remixer, Mathieu Koss vi entusiasmerà con un mix esplosivo di house, electro chill e ritmi da dancefloor. Preparatevi a ballare sotto le stelle!

Una cornice magica per un’elettrizzante notte d’estate

Godetevi una pista da ballo naturale con i piedi nell’erba, una vista ininterrotta sul lago e un’atmosfera super carica a due passi dal Bar de la Plage di Nonsard.

Informazioni pratiche

Luogo: Plage de Nonsard, lago di Madine

Orario: Dalle 21:00

Ingresso gratuito ? DJ set gratuito

Espanol :

Mathieu Koss DJ set en Nonsard? ¡Una fiesta electro a orillas del lago!

El sábado 30 de agosto a partir de las 21:00 h, no se pierda el exclusivo DJ set de Mathieu Koss en la playa de Nonsard, a orillas del lago de Madine. Una fiesta electrónica al aire libre, gratuita y abierta a todos

¿Mathieu Koss? El sonido electro made in France que da la vuelta al mundo

Productor de éxitos internacionales y remezclador de renombre, Mathieu Koss te hará vibrar con una mezcla explosiva de house, electro chill y ritmos dancefloor. ¡Prepárate para bailar bajo las estrellas!

Un marco mágico para una noche de verano electrizante

Disfruta de una pista de baile natural con los pies en la hierba, una vista ininterrumpida sobre el lago y un ambiente sobrealimentado a dos pasos del Bar de la Plage de Nonsard.

Información práctica

Lugar Plage de Nonsard, lac de Madine

Hora: A partir de las 21.00 h

Entrada gratuita DJ set gratuito

L’événement DJ SET Mathieu Koss Nonsard-Lamarche a été mis à jour le 2025-07-23 par OT COEUR DE LORRAINE