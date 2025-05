DJ SET MOSIMANN – Montpellier, 29 mai 2025 07:00, Montpellier.

Hérault

DJ SET MOSIMANN 121 Rue Fontcouverte Montpellier Hérault

Tarif : 25 – 25 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-29

fin : 2025-05-29

Date(s) :

2025-05-29

MOSIMANN le 29 mai à la Halle Tropisme !

Toutes places places achetées pour la date initiale du 30 avril restent valables, pour toute demande de remboursement merci d’envoyer un mail ici support@xceed.me

Sur réservation .

121 Rue Fontcouverte

Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 84 58 10 contact@tropisme.coop

English :

MOSIMANN on May 29 at Halle Tropisme!

German :

MOSIMANN am 29. Mai in der Tropenhalle!

Italiano :

MOSIMANN il 29 maggio a Halle Tropisme!

Espanol :

¡MOSIMANN el 29 de mayo en Halle Tropisme!

L’événement DJ SET MOSIMANN Montpellier a été mis à jour le 2025-05-13 par 34 OT MONTPELLIER