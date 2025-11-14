Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

DJ set my MORA Vercelli et Millésimes Clairvaux-les-Lacs

DJ set my MORA Vercelli et Millésimes Clairvaux-les-Lacs vendredi 14 novembre 2025.

DJ set my MORA

Vercelli et Millésimes 36 Grande Rue Clairvaux-les-Lacs Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-14 20:30:00
fin : 2025-11-14

Date(s) :
2025-11-14

DJ Set by Mora le 14 novembre de 20h30 à 00h30 au bar Vercelli et Millésimes.

Afro house, techno melodic.   .

Vercelli et Millésimes 36 Grande Rue Clairvaux-les-Lacs 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 50 06 78 12 

English : DJ set my MORA

German : DJ set my MORA

Italiano :

Espanol :

L’événement DJ set my MORA Clairvaux-les-Lacs a été mis à jour le 2025-11-07 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE