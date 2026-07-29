AGENDA · Binic-Étables-sur-Mer
DJ Set Nestam Quai de Courcy Binic-Étables-sur-Mer
dimanche 16 août 2026 · Quai de Courcy · Binic-Étables-sur-Mer
Informations pratiques
Binic-Étables-sur-Mer
DJ Set Nestam
Quai de Courcy Bar Chez Charly Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 21:00:00
fin : 2026-08-16 02:00:00
Date(s) :
2026-08-16
Profitez tout l’été d’une ambiance musicale conviviale avec des sets de DJ au Bar Chez Charly ! .
Quai de Courcy Bar Chez Charly Binic-Étables-sur-Mer 22520 Côtes-d’Armor Bretagne
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L’événement DJ Set Nestam Binic-Étables-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-23 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme
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