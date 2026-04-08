Dj set No stage without US avec Midnight Totem + Leo – Festival Handiclap Esplanade des Riveurs Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-22 19:30 – 20:30

Gratuit : oui Tout public

No Stage Withous Us est une association engagée pour une meilleure inclusion et accessibilité des personnes en situation de handicap dans le spectacle vivant et les milieux festifs. Cette démarche concerne à la fois le public et les professionnels du secteur.Active en France, en Belgique et en Suisse, l’association est portée par Léa, Julia, et Morgann, toutes les trois professionnelles du spectacle vivant et concernées par le handicap. Au programme :Midnight Totem (elle) : Compositeur-compositrice / Producteur-productrice, DJ, Interprète / Artiste live. Avec Midnight Totem plongez dans une rave post-apocalyptique où la techno devient refuge et vecteur de résistance. Dans ces décors dévastés, les individus en quête de sens se rassemblent autour de percussions brutes et de basses abyssales. LEO : LEO est une artiste de musique électronique passionnée de sound design, membre active des collectifs Synchronia et S.OROR. Son univers sonore se distingue par une recherche minutieuse de textures et de fréquences. Explorant des styles tels que la techno, la trance ou encore des formes plus hybrides avec une approche sensorielle et mentale, LEO crée des sets profondément mentaux, immersifs, conçus pour plonger l’auditeur dans une transe hypnotique et introspective. Enfin, elle se lance aussi dans la production, avec l’envie de transmettre ce qui la fait vibrer à travers une écriture sonore personnelle et intense. Dj sets en en extérieur Durée : 1h Jeudi 21 et vendredi 22 mai 2026 à 19h30 Programmation complète du festival sur handiclap.fr

Esplanade des Riveurs Île de Nantes Nantes 44200



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