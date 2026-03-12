DJ SET PAR SANDOZITO L’ECHOPPE DU VENASQUE Bagnères-de-Luchon

DJ SET PAR SANDOZITO

L’ECHOPPE DU VENASQUE 18 Place Joffre Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 21:30:00

fin : 2026-04-18 23:30:00

Date(s) :

2026-04-18

Biberonné à la musique dès le plus jeune âge, Sandozito collectionne les VINYLES de tout style, de tout genre et de tout horizon.

Adepte d’une SONO MONDIALE , il monte plusieurs collectifs organisateurs de soirées éclectiques et électroniques, comme les Chineurs, à Montpellier.

Sonorités LATINES d’Amériques GROOVE des Antilles rythmes AFRICAINS il fait la part belle à un joyeux mélange entre paysages sonores ELECTROS et sons venus d’ailleurs

Petite restauration dès 18h .

L’ECHOPPE DU VENASQUE 18 Place Joffre Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie solenn@echoppeduvenasque.com

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English :

Sandozito has been immersed in music from an early age, and collects vinyl of every style, genre and horizon.

L’événement DJ SET PAR SANDOZITO Bagnères-de-Luchon a été mis à jour le 2026-03-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE