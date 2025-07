DJ SET Plage des Célestins Plage des Célestins Vichy

Plage des Célestins Boulevard Kennedy Vichy Allier

Début : 2025-07-13

fin : 2025-07-13

2025-07-13

Soirée ambiancée avec les meilleurs classiques de ces 40 dernières années, rythmées par DJ PHOENIX.

Plage des Célestins Boulevard Kennedy Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 26 25 07 06 laparenthesedescelestins@gmail.com

English :

An evening of the best classics of the last 40 years, with DJ PHOENIX.

German :

Stimmungsvoller Abend mit den besten Klassikern der letzten 40 Jahre, rhythmisch begleitet von DJ PHOENIX.

Italiano :

Una serata con i migliori classici degli ultimi 40 anni, al ritmo di DJ PHOENIX.

Espanol :

Una velada con los mejores clásicos de los últimos 40 años, al ritmo de DJ PHOENIX.

