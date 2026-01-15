DJ Set RNB/Soul par Honeymel JASS CLUB PARIS Paris
DJ Set RNB/Soul par Honeymel JASS CLUB PARIS Paris samedi 7 février 2026.
Ses sélections, fluides et chaleureuses, résonnent comme un chant de sirène, invitant les corps à onduler et les esprits à dériver. Une plongée finale, délicate et hypnotique, guidée par les sirènes du R&B et de la Soul.
À la croisée des eaux profondes et des grooves sensuels, la DJ tisse un univers R&B doux et envoûtant.
Le samedi 07 février 2026
de 22h30 à 01h30
payant
5 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-02-07T23:30:00+01:00
fin : 2026-02-08T02:30:00+01:00
Date(s) : 2026-02-07T22:30:00+02:00_2026-02-07T01:30:00+02:00
JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h
Infos & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
https://billetterie.jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/
