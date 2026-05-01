DJ set Sabor A Mi Croisière Arles
DJ set Sabor A Mi Croisière Arles samedi 23 mai 2026.
Arles
DJ set Sabor A Mi
Samedi 23 mai 2026 jusqu’à 23h45. Croisière 65 Boulevard Emile Combes Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23 23:45:00
Date(s) :
2026-05-23
Le 23 mai, Croisière invite Les Suds, à Arles à s’emparer de ses platines. Au programme, guinguette, buvette et dancing !
Le 23 mai, Croisière invite Les Suds, à Arles à s’emparer de ses platines. Au programme, guinguette, buvette et dancing !
Tirant son pseudo d’un boléro mexicain de 1959, passionnée par l’histoire des musiques latines et afro-descendantes, Sophie Legay Peñaloza compose des sets radieux qui racontent des histoires et relient les genres par-delà les époques et les frontières. Elle tire de ses bacs des saveurs aussi sucrées que pimentées son, guaguanco, salsa cubaine, boogaloo, électro-cumbia ou afro-latin house… pa’ gozar y bailar ! .
Croisière 65 Boulevard Emile Combes Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@croisiere-arles.fr
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English :
On May 23, Croisière invites Les Suds, in Arles, to take over the turntables. On the program: guinguette, refreshments and dancing!
L’événement DJ set Sabor A Mi Arles a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme d’Arles
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