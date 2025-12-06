DJ SET SOUL & FUNK Montpellier

DJ SET SOUL & FUNK

46 Boulevard de Strasbourg Montpellier Hérault

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

2025-12-06

Le restaurant passe en mode soul & funk !

Deejay Bastos sera aux platines pour un set plein d’énergie rythmes irrésistibles, ambiance vintage cool et bonnes ondes assurées toute la soirée.

Sunset Time 19h à 23h au restaurant

Sur réservation .

46 Boulevard de Strasbourg Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

The restaurant goes soul & funk!

Deejay Bastos will be at the turntables for a set full of energy: irresistible rhythms, cool vintage ambiance and good vibes guaranteed all evening long.

