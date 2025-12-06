DJ SET SOUL & FUNK Montpellier
DJ SET SOUL & FUNK Montpellier samedi 6 décembre 2025.
DJ SET SOUL & FUNK
46 Boulevard de Strasbourg Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
Le restaurant passe en mode soul & funk !
Deejay Bastos sera aux platines pour un set plein d’énergie rythmes irrésistibles, ambiance vintage cool et bonnes ondes assurées toute la soirée.
Sunset Time 19h à 23h au restaurant
Le restaurant passe en mode soul & funk !
Deejay Bastos sera aux platines pour un set plein d’énergie rythmes irrésistibles, ambiance vintage cool et bonnes ondes assurées toute la soirée.
Sur réservation .
46 Boulevard de Strasbourg Montpellier 34000 Hérault Occitanie
English :
The restaurant goes soul & funk!
Deejay Bastos will be at the turntables for a set full of energy: irresistible rhythms, cool vintage ambiance and good vibes guaranteed all evening long.
L’événement DJ SET SOUL & FUNK Montpellier a été mis à jour le 2025-11-27 par 34 OT MONTPELLIER